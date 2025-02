Rigore non dato al Como vs Juve, le reazioni dello studio di Sky Sport: "Gatti, tocco di mano netto"

Ha fatto discutere non poco il rigore non dato al Como per tocco di mano di Gatti in area nel finale di gara del Sinigaglia. 2-1 il risultato a favore della Juventus nell'anticipo del 24° turno di Serie A, con buona pace di Douvikas (al centro dell'episodio incriminato insieme a Gatti) e dei lariani. Ma per lo studio di Sky Sport mister Cesc Fabregas e i suoi fanno bene eccome a recriminare. Questi i pareri dei vari Stefano De Grandis, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi:

Stefano De Grandis: "Il tocco di mano di Gatti è netto. Sono d'accordo con l'idea di Rocchi di evitare rigori su gesti congrui. Il difensore della Juventus va per prendere la palla, è anche vero però che il tocco sbatte sulla coscia di Douvikas. È un intervento non volontario, ma crea un danno. Per me, se viene dato questo rigore, non c'è tanto da contestare". Stefano Borghi: "Non assegnarlo è stato una scelta molto discutibile. La volontarietà non è una discriminante, l'impatto c'è sicuramente". Giancarlo Marocchi: "L'arbitro non lo può vedere, era impossibile vedere il colpo di mano perché l'arbitro era dietro".