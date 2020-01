Rigitano a CN24: "Mercato da 7 del Napoli, Allan e Koulibaly in cerca di un grande contratto"

Ultimissime calcio Napoli - Raffaele Rigitano, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mercato Napoli a 7, già si pensa alla prossima stagione. Ci sono dei calciatori pronti a partire, Allan e Koulibaly cercano gli ultimi maxi contratti della propria carriera. In passao sono stati accostati a cifre altissime ed è giusto voler cambiare".