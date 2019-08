Ribery arriva a Firenze: "Sono molto felice di essere arrivato qui, la città mi piace molto. Ho già parlato con alcuni dei calciatori della rosa" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Franck Ribery è appena atterrato a Firenze, sarà un nuovo acquisto della Fiorentina. Bagno di folla all'aeroporto, con le prime dichiarazioni dell'attaccante francese:

"Sono molto felice di essere arrivato qui, la città mi piace molto. Ho già parlato con alcuni dei calciatori della rosa. Ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella. A me piace la città e in più so già l'italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto"