Riapertura stadi, la Serie A punta a far tornare i tifosi da ottobre: Napoli a lavoro già per il ritiro di Castel di Sangro

Notizie Serie A. Il portale "Calcio e Finanza" ha pubblicato un interessante articolo facendo il punto sulla situazione relativa alla riapertura degli stadi per i tifosi. Ecco quanto riportato:

L’obiettivo ora è di riaprire i cancelli per la terza giornata del campionato di Serie 2020/21, che andrà in scena nel weekend tra il 3 e il 4 ottobre. Data scelta anche in vista degli impegni della Nazionale che sfiderà Moldavia e Olanda rispettivamente il 7 a Parma e il 14 a San Siro.



Per quanto riguarda il calcio dilettantistico e giovanile è stata concessa la partecipazione di massimo 1000 spettatori, con possibilità di aumentare il numero con deroga regionale. Proprio per questo Napoli e Lazio stanno lavorando e trattando con le autorità locali dei rispettivi ritiri, in modo da poter accogliere i propri supporters con ingressi contingentati e posti da prenotare.