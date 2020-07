Repubblica, l'editoriale di Corbo: "Rivoluzione Napoli, mezza squadra è pronta a salutare"

Ultimissime Napoli - L'editoriale di Corbo su Repubblica: "Si fa presto a leggere nella mente di Aurelio De Laurentiis. II suo silenzio aiuta.

Stavolta non parla da tempo, facile pensare che prepari un’altra rivoluzione. La sconfitta con l’Inter segnala note negative che il presidente deve per ora tollerare, ma ne terrà conto. Oggi Gattuso si limita a dire che la squadra deve ritrovare la sua anima, difende e accusa tutti in una delle sue umanissime contraddizioni, emotivo e sanguigno non trattiene solo l’insofferenza per Milik, che conta come i militari quante albe manchino alla fine. È un caso che merita attenzione in un calcio senza più regole né stile. Ecco, che pensa la Juve di Milik smarrito con i suoi pensieri e già assente nella maglia che ancora gli gira centinaia di migliaia di euro al mese. Che pensa Gattuso, che lo fa giocare invece di buttare in campo un Primavera. Che pensa De Laurentiis, che non ha mai perdonato la fuga di Sarri ma ora esita, prendere soldi dalla cessione o metterlo fuori in conto vendita come usa con le macchine usate. Come Milik ci sono altri che aspettano una destinazione. Non sanno se andare ad allenarsi o chiamare un taxi per l’aeroporto.

In questo clima di cose sospese, Il Napoli prepara la partita con la Lazio e la missione dell’8 agosto a Barcellona. Gattuso sa parlare occhi negli occhi con i suoi, ma non è facile dare motivazioni ad Allan, Hysaj, Mario Rui, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Younes, Callejon, Lozano, Llorente. Più che ritrovare l’anima, come auspica Gattuso, molti stan cercando la villa a Ischia o in Costa Smeralda, magari con piscina. Le parole passano come nuvole su giocatori stanchi, divorati dall’ansia del prossimo imbarco come marinai già scaricati dal cargo sui moli. Se ci credono, dovrebbero essere loro a chiedere una settimana di ritiro per gli ultimi, intensi allenamenti ed un migliore recupero di forma.

Se sono fondate le allusioni di Gattuso alle gite in barca, qualcuno spieghi che il mare infiacchisce gli atleti. Il Barcellona è tornato al lavoro con n grande intensità. Il modesto settimo posto ha già ridotto gli introiti della società, i mancati incassi allo stadio, il gioco di malus e bonus con gli sponsor e la tabella della Lega. Perde qualche milione di premio la società, sembra tre.

Che si pensi a rifondare la squadra, è possibile. Forse anche logico. Tira dal 2013 con gli acquisti dell’era Benitez. Gli ultimi hanno finora deluso (Lozano, Younes, Manolas, Politano) o tamponato qualche voragine, come Demme e Lobotka davanti alla difesa. Dove ancora oggi si avverte il punto di maggiore fragilità della squadra. Il secondo gol dell’Inter, con Lautaro che fa girare Demme come una bambola e va senza alcun intralcio a rete è significativo. Farà bene Gattuso a far rivedere la sequenza cento volte. Si capirà perché il Napoli splende quando è in possesso di palla, ma è impalpabile quando deve dare forza di penetrazione e ancora peggio quando i mediani non coprono. È lì che ci vuole un colosso, un uomo-squadra tipo Mascherano, come invocava Benitez. Come si chiama l’anima che cerca Gattuso?".