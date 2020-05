Repubblica - Higuain via, c'è Milik nella rosa di nomi per sostituirlo della Juve: la lista

Ultimissime calcio Napoli - Il futuro di Gonzalo Higuain dovrebbe essere lontano da Torino, una scelta nel cuore e nella testa del Pipita che avverrà a fine stagione. Come conferma l'edizione odierna di Repubblica che, poi, fa i nomi degli attaccanti pronti a sostituirlo alla Juventus.

Calciomercato - C'è anche Arkadiusz Milik nella rosa di nomi pronti a prendere il posto di Gonzalo Higuain alla Juve, ecco i dettagli di Repubblica:

"Difficile in ogni caso immaginare Higuain in bianconero anche il prossimo anno, molto più probabile la fine del rapporto, scelta che farebbe comodo alla Vecchia Signora che riuscirebbe a incassare qualche milione dalla cessione del bomber. Da reinvestire, almeno in parte, per un centravanti che possa sostituirlo con un ventaglio di nomi che spazia da Milik, Werner, passando per Gabriel Jesus del Manchester City fino all’ultimo arrivato nella lista, cioè Kaio Jorge del Santos. Il giovane brasiliano classe 2002, soprannominato il “ fulmine” per la sua velocità, è campione del mondo Under 17 con la Selecao e ha impressionato nell’ultimo mondiale attirando lo sguardo interessato di diversi club europei. Nonostante il fisico non imponente, 176 centimetri per 63 chili, l’eventuale arrivo di Kaio Jorge coprirebbe il buco lasciato da Higuain senza andare ad intaccare la posizione conquistata da Paulo Dybala".