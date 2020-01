Repubblica - De Laurentiis brucia i tempi: presto gli arrivi di Rodriguez, Petagna e Kumbulla. Decisa la strada con Gattuso

Calciomercato Napoli - Ieri l'annuncio della firma di Matteo Politano, poi subito l’affondo con il Milan per il terzino sinistro svizzero Ricardo Rodriguez. Prestito con diritto di riscatto (8 milioni). Come riporta Repubblica, Aurelio De Laurentiis si è messo al lavoro in anticipo anche per il futuro, approfittando della salute economica e della liquidità del club azzurro per bruciare sul tempo la concorrenza.

Petagna

Mercato Napoli, la situazione su Rodriguez, Petagna, Kumbulla e Gattuso

Per Rodriguez bisognerà aspettare invece le visite mediche. La scelta è caduta su di lui perché conosce bene il campionato italiano e avrà bisogno di poco tempo per ambientarsi. La rivoluzione deve essere per forza rapida, il futuro del Napoli è adesso.



bisognerà aspettare invece le visite mediche. La scelta è caduta su di lui perché conosce bene il campionato italiano e avrà bisogno di poco tempo per ambientarsi. La rivoluzione deve essere per forza rapida, il futuro del Napoli è adesso. Il presidente è pronto a concludere altre due operazioni: gli acquisti dell’attaccante Andrea Petagna dalla Spal (18 milioni) e del promettente difensore albanese Marash Kumbulla dal Verona (20 milioni). I due giocatori potrebbero essere tesserati subiti e lasciati in prestito alle loro attuali società fino a giugno, per blindarli dalla corte delle altre pretendenti. Con i soldi in tasca (e con la volontà di spenderli) si può. Quasi cento milioni per voltare pagina e ripartire.



dalla Spal (18 milioni) e del promettente difensore albanese Marash dal Verona (20 milioni). I due giocatori potrebbero essere tesserati subiti e lasciati in prestito alle loro attuali società fino a giugno, per blindarli dalla corte delle altre pretendenti. Con i soldi in tasca (e con la volontà di spenderli) si può. Quasi cento milioni per voltare pagina e ripartire. De Laurentiis ci ha pensato su per qualche mese, in silenzio, dopo aver ingoiato il boccone amaro dell’ammutinamento dei suoi giocatori e preso la sofferta decisione di sostituire in panchina Carlo Ancelotti con Gattuso. Il passaggio al 4- 3- 3, condiviso da De Laurentiis e Gattuso, ha indicato la strada da seguire sul mercato. Dopo aver concluso l’acquisto dei due registi, Demme e Lobotka, il presidente ha dunque accelerato i tempi per Politano. Già oggi l’attende il primo allenamento a Castel Volturno, in vista della trasferta di lunedì a Genova con la Sampdoria.