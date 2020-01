Repubblica - Contro la Sampdoria torna Ospina! Il dualismo con Meret è vinto dal portiere colombiano

Ultimissime calcio Napoli- La Repubblicaparla del dualismo tra Meret e Ospina. Gattuso dovrà scegliere il suo numero uno per la sfida di lunedì con la Sampdoria.

Sampdoria-Napoli, Ospina favorito su Meret

Contro la Juventus è tornato il giovane portiere 22enne, anche perché Ospina si è fermato per un virus intestinale proprio alla vigilia del match. Buona la prova per Meret con una sola sbavatura finale in occasione del gol di Cristiano Ronaldo, ma la risposta è stata positiva. Lo stesso Gattuso al termine della partita ha rimarcato la prova del suo calciatore. Ospina ha completato il sorpasso per una maggiore abilità nell’impostazione del gioco da dietro. La sua abilità con i piedi in questo momento è una caratteristiche che piace molto a Gattuso tanto che l’ha promosso titolare nonostante all’inizio avesse puntato chiaramente su Meret. Ospina si è fatto apprezzare nelle ultime esibizioni: «Quando sono in vacanza, preferisco fare l’attaccante. Ho sempre avuto una buona tecnica, per noi sudamericani è così» . Non dovrebbero esserci sorprese, dunque. Contro la Sampdoria, se Ospina fornirà le giuste garanzie, toccherà a lui.