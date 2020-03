Repubblica - 30 milioni di perdite per i club di Serie A per gli stadi chiusi, rischio -150 mln a fine stagione

Serie A - Come riporta Repubblica, un mese senza spettatori sugli spalti crea enormi disagi e perdite ai club di Serie A. Sono circa 30 i milioni di perdite in questo mese di gare a porte chiuse, addirittura 110 milioni se si dovesse andare avanti così fino a fine stagione e150 se Juventus, Napoli, Atalanta, Roma e Inter andassero avanti nelle competizioni europee. Potenziale danno d’immagine legato alle partite senza spettatori.

La Juventus ha perso il 10% in una settimana (e il 3,55% ieri) bruciando 130 milioni del suo valore, la Roma il 9%. La Lazio, malgrado gli eccellenti risultati sul campo, ha lasciato sul terreno il 14%. Il problema è semplice: la serrata degli stadi toglie il 100% degli incassi alle entrate. Sulla colonna delle uscite, invece, la cifra rimane la stessa. Ci sono da pagare gli stipendi dei calciatori (qualcosa come 4 milioni al giorno). E in più bisogna onorare i mutui con le banche, le buste paga di magazzinieri e osservatori, le bollette di luce e gas. Così quasi tutta la cifra dei mancati incassi si traduce in una perdita netta per i club.

L’onere, ovviamente, è più pesante per chi conta di più sui ricavi generati dallo stadio. Voce che per la Juventus — grazie all’Allianz Stadium — vale 70 milioni l’anno, per la Roma 66 e per l’Inter circa 45, contro gli 1,8 milioni del Brescia e i 3 del Sassuolo per cui il pedaggio è ovviamente meno salato.