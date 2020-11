Report, Chianca: "Sono i due napoletani i proprietari del Milan! Dati registrati in Lussemburgo"

Serie A - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Luca Chianca, giornalista Report: "Peccato che il Milan non ci abbia mai risposto. La nostra indagine parte due anni fa, Mister Li-Finivest, con il passaggio dal cinese al fondo Elliot. Siamo tornati a leggere bilanci e carte. Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione hanno registrato in Lussemburgo di avere quel punticino in più di Elliot in un registro delle società. Abbiamo letto lì in un registro pubblico. Abbiamo chiesto a tutti conto di questa notizia letta sul registro delle società. Perché il Milan non risponde? A noi ha risposto un'Ansa che dice una cosa diversa rispetto a quello che hanno dichiarato i titolari effettivi, dove hanno dichiarato altro. Cerchione e D'Avanzo hanno residenze in giro per il mondo: quella del titolare effettivo è il frutto di una normativa europea per combattere il riciclaggio".