ASL Torino, Picco: "Al momento Juventus-Napoli non è a rischio" [ESCLUSIVA]

Notizie Napoli calcio. Il recupero di Juventus-Napoli, gara valida per la 3^ giornata del girone d'andata, è in programma domani pomeriggio alle ore 18.45 all'Allianz Stadium. Nelle ultime ore, in seguito al rientro dalle Nazionali, i difensori Bonucci e Demiral sono risultati positivi al Covid 19: inoltre, un terzo tesserato bianconero sarebbe risultato debolmente positivo al virus, gettando alcuni dubbi sul possibilità che il match abbia luogo.

Recupero Juventus-Napoli, le ultime

La redazione di Calcio Napoli 24 Live ha contattato il Prof. Carlo Picco, direttore dell'ASL di Torino, chiedendo lumi in merito al regolare svolgimento della gara tra Juventus e Napoli in programma domani pomeriggio all'Allianz Stadium: