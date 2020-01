Probabili formazioni Napoli-Juventus: Demme confermato, dubbio Meret-Ospina in extremis? Sarri tiene fuori Higuain ed ha un ballottaggio

Probabili formazioni Napoli-Juve - Il grande giorno è arrivato: Maurizio Sarri torna a Napoli da avversario, e lo fa sulla panchina della squadra sportivamente più avversa ai tifosi napoletani. Napoli-Juventus vale tanto per la squadra di Gattuso, nonostante la classifica non sia affatto benevola con la squadra azzurra. Ma chi scenderà in campo domani sera?

QUI NAPOLI

C’è una notizia buona ed una meno buona per Gattuso: quella buona è il rientro in gruppo di Nikola Maksimovic, che si accomoderà in panchina ed è il primo degli infortunati a tornare disponibile. Ancora out, tuttavia, il trio formato da Ghoulam, Mertens e Koulibaly (terapie e lavoro personalizzato in campo), così come Younes che ha svolto personalizzato in palestra. Notizia meno buona: dubbio in porta da sciogliere? David Ospina, sulla carta titolarissimo per domani sera, oggi non si è allenato a causa di una gastroenterite e tenterà di recuperare in extremis, altrimenti si cade in piedi con il ritorno di Alex Meret. In difesa sarà confermata la linea formata da Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui; davanti a loro sembrano essere sicuri di una maglia Zielinski e Demme, a completare il reparto Fabian è in vantaggio su Lobotka ed Elmas. In avanti nessun dubbio: Callejon, Milik ed Insigne formeranno il tridente con cui mettere in difficoltà i bianconeri.

QUI JUVENTUS

Se Gattuso piange per le assenze, certo Sarri non ride: sono solo 16 i calciatori di movimento che l’ex azzurro porterà al San Paolo (tra cui Coccolo della squadra Under 23), ma tutti di assoluta ed innegabile qualità. Rotazioni ridotte in difesa a causa dei ko di Danilo, Demiral e Chiellini, mentre De Sciglio non è stato convocato in vista di un possibile trasferimento al Paris Saint-Germain. Davanti a Szczesny la linea a quattro sarà formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; in mezzo al campo (non convocato Emre Can), attorno a Pjanic, dovrebbe agire Bentancur sul centrodestra, mentre dall’altro lato il dubbio è tutto transalpino tra Matuidi e Rabiot; Ramsey agirà da trequartista, alle spalle della coppia formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Si va verso la panchina, almeno inizialmente, per un altro ex come Higuain e Douglas Costa.

NAPOLI-JUVENTUS, I CONVOCATI

: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho Juventus: Szczesny, Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Coccolo, Pjanic, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi, Higuain, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): Ospina (Meret); Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Meret, Luperto, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Llorente, Lozano, Leandrinho

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (Rabiot); Ramsey; Ronaldo, Dybala. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Coccolo, Rabiot (Matuidi), Bernardeschi, Higuain, Douglas Costa

Napoli-Juve, le scelte di Gattuso e Sarri

NAPOLI-JUVENTUS, LE STATISTICHE