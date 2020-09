Prandelli: "Koulibaly determina il futuro del Napoli, con lui è lotta allo scudetto con Juve e Inter"

Cesare Prandelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sarà un bel campionato. Inter e Juve partono alla pari quest'anno, il Milan sta lavorando bene e può essere la squadra da alta classifica. La Lazio confermerà quanto di buono fatto quest'anno, ci sono buone premesse per vedere un calcio più equilibrato. Il Napoli di Gattuso mi piace, ha un attacco che non da punti di riferimento e può fare male. Koulibaly determinerà il futuro del Napoli, non esiste uno forte come lui. Con Koulibaly il Napoli lotterà per lo scudetto con Inter e Juventus. Mi piace Pirlo come idea, la dirigenza della Juve non è impazzita".