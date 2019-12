ULTIM'ORA Sky - Inter-Napoli, si lavora allo scambio di prestiti di Llorente e Politano!

Calciomercato Napoli - Incredibile quanto riportato da Sky Sport. Politano al Napoli e Fernando Llorente all'Inter! E' questa l'ultim'ora lanciata da Sky Sport. Scambio di prestiti in vista di gennaio.

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso in vista di gennaio. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, tra Napoli ed Inter ci sarebbe la possibilità di uno scambio: Matteo Politano in cambio di Fernando Llorente. Clamoroso scambio di prestiti in vista del mercato di gennaio. Dialogo aperto da parte dei club che hanno già avuto un contatto. Scambio di sei mesi tra i due club, dunque, che darebbe modo ad entrambi gli allenatori di poter contare su nuove pedine.