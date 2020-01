Politano-Napoli, Giuntoli lascia l'Hotel dopo l'incontro con gli agenti: filtra ottimismo! Nessuna dichiarazione del ds azzurro [VIDEO]

Mercato Napoli - Politano pronto a lasciare l'Inter per Napoli. Dopo Davide Lippi, agente di Politano, anche Cristiano Giuntol ha lasciato l'hotel Colombo, zona Porta Venezia, dove si sono visti per trovare l'accordo economico sul contratto del calciatore che passerebbe al Napoli.

Nessuna dichiarazione ai giornalisti presenti da parte del ds azzurro che è andato immediatamente via in taxi. Come riportato da Tuttomercatoweb filtra ottimismo sul buon esito dell'operazione. Domani ci sarà un nuovo incontro con le parti si aggiorneranno per l'accordo sull'ingaggio.