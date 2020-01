Il Mattino - Tre giorni e Politano sarà un giocatore del Napoli! Operazione da 24 milioni con l'Inter

Calciomercato Napoli - Politano Napoli. Il mercato del Napoli entra sempre più nel vivo. Il club azzurro lavora per l'acquisto di un esterno d'attacco (Younes in uscita) per completare le rosa da mettere disposizione di Gennaro Gattuso. Come riportatoa da Il Mattino, la SSC Napoli ha chiuso il un colpo Matteo Politano anche in vista della prossima stagione, quando Callejon e Mertens in scadenza di contratto saluteranno dopo tanti anni i tifosi azzurri.

Politano

Politano Napoli, trattativa chiusa con l'Inter

Entro tre giorni Matteo Politano sarà un giocatore del Napoli: stavolta non si arriverà all’ultimo secondo, come due anni fa. Cristiano Giuntoli ha messo le mani sull’attaccante dell’Inter. Il più è fatto dopo il summit di giovedì al telefono tra l’ad Chiavelli e il direttore generale dell’Inter Marotta. Il prezzo è stato convenuto: superata quota 20 con l’aggiunta di 4 milioni di bonus. Giuntoli ha definito tutti i dettagli con il manager di Politano, Lippi: 4 anni di contratto a 2,4 milioni di euro. Politano ha dettò sì ieri pomeriggio, dopo aver preso atto che la Roma non intende prendere parte all’asta con il Napoli: a quel punto, il blitz del ds Giuntoli ha spazzato via i concorrenti che si erano fatti pericolosi negli ultimi tempi. Adesso la palla passa ai due club che devono definire i dettagli economici. Ovviamente, nulla può essere dato per scontato ma l’intesa è praticamente fatta. Entro inizio della prossima settimana arriverà la fumata bianca. Gattuso ha dato l’ok all’operazione. Invece, per Llorente all’Inter non ci siamo. Si lavora con l’Inter con la formula del prestito secco ma l’operazione non è così vicina alla conclusione anche se per Marotta e Ausilio sarebbe un rinforzo perfetto per Antonio Conte. Ma il Napoli frena, anche perché ci sono le condizioni di Mertens che tengono tutti con il fiato in sospeso.