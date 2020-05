Polemiche Inter-Juve 2018, i magistrati approfondiranno il caso. Il legale Pucino: "Estremi per frode sportiva, i pm potrebbero sentire altri testimoni"

Serie A - Hanno fatto molto discutere le parole dell’ex capo della Procura Figc, Giuseppe Pecoraro, riguardo al file audio mancante tra l'arbitro Orsato ed il VAR in occasione della mancata espulsione di Pjanic. L'edizione odierna de Il Mattino ha sentito il legale Filippo Pucino, che nel 2018 insieme al collega Massimiliano De Gregorio, presentò un esposto per i fatti del Meazza:

«Non escludo che tra le persone sentite o da sentire ci possa essere lo stesso Pecoraro, la cui intervista ha lasciato squarci allarmanti. Nel nostro esposto, tra l’altro, sono menzionati altri casi che in quella stagione potrebbero essere esaminati dagli inquirenti: non c’è solo il caso di Pjanic su Rafinha. Noi ci siam omossi poche ore dopo quella partita presentando un dossier molto dettagliato. C’è, inoltre, la possibilità che anche altri protagonisti di quella partita vengano ascoltati dai pm in un doveroso approfondimento d’indagine. Il nostro obiettivo è quello di ottenere che venga configurato il reato di frode sportiva»