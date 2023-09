Pogba positivo all'antidoping, comunicato Juventus: "Valutiamo i prossimi passaggi procedurali"

Ultime news Serie A - Adesso è ufficiale, confermata la positività di Paul Pogba al testosterone con il Tribunale Nazionale Antidoping che ha sospeso il centrocampista della Juventus in via cautelare:

"Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Paul Pogba per violazione degli articoli 2.1 e 2.2. Sostanza riscontrata: metaboliti del testosterone di origine non endogena".