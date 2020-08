Pistocchi: "Sarri può tornare a Napoli! Progetto di tre anni, dipende solo da De Laurentiis. Lo scudetto 2017/18 è il suo"

Maurizio Pistocchi di Mediaset è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "I grandi amore fanno giri enormi e poi ritornato. Sarri potrebbe tornare a Napoli in futuro. Ora De Laurentiis è concentrato sulla prossima stagione. Il club vuole riscattarsi dopo due stagioni negative, vuole tornare in Champions. Il ritorno Sarri dipende solo da De Laurentiis. Il tecnico accetterebbe un progetto di tre anni. Sarri ha vinto due scudetti, uno alla Juve e uno al Napoli nel 2017/18. Non ho mai visto negli ultimi 20 anni quello che ho visto in quella stagione a Napoli".