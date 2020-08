Pistocchi: "Juve squadra più vecchia e ricca di debiti, con Sarri hanno sbagliato tutto! Pirlo torna alla difesa a tre"

Maurizio Pistocchi di Mediaset è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sarri-Juve, occasione persa. La Juventus non aveva l'organico che chiedeva Sarri. Sei calciatori messi in lista trasferimento la scorsa estate, ma nessuno è stato venduto, per questo disse 'Non aspettatevi il mio Napoli'. E' la società che deve capire cosa fare, il Milan quando tutti chiedevano la testa di Sacchi non decise di mandarlo via e poi sono arrivati i trofei e la storia. La Juve, nonostante tre aumenti di capitale è ancora in rosso a bilancio. La Juve è la squadra più vecchia. La Juve ha deciso di affidarsi ad un tecnico senza esperienza. Pirlo tornerà alla difesa a tre".