Pistocchi a CN24: "Corto circuito a Napoli, si perderà molto gap dalla Juve. La squadra di Sarri senza Ronaldo è favolosa"

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notize sul calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sarri ha ragione quando dice che questa Juventus non sarà mai come il suo Napoli. Ho visto due Juventus in questa stagione: quella con Cristiano Ronaldo che vince ma non convince a pieno e quella stupenda senza Cristiano Ronaldo. Il collettivo si esalta con il gioco di Sarri quando non c'è il singolo. Ronaldo è meno funzionale nel gioco di Sarri, è un fuoriclasse che però decide da solo la propria giocata. La Juve è cresciuta molto però da inizio anno. Bernardeschi è stato pagato molto, ma in questa Juve non trova il suo ruolo. Il Napoli ha avuto un corto circuito mentale e nei rapporti. Il Napoli rinforzerà molto la rosa nei prossimi mesi, il Napoli concludendo una stagione simile dovrà vendere e ripartire con un nuovo progetto".