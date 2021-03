Piccinini: "Nel finale il Napoli ha mostrato problemi di testa, c'è un limite evidente in questa squadra"

Notizie Napoli calcio. Sandro Piccinini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Si vede che Mertens non è ancora al 100%, ma nel primo tempo si è vista la manovra e la qualità dei palleggiatori del Napoli. Nel finale gli azzurri sono andati in difficoltà anche per un problema di testa, si vede che è una squadra convalescente da alcuni problemi. Sembra quasi che abbiano avuto paura di vincerla, ma si tratta di una vittoria fondamentale per la Champions. Il vero problema di questa squadra è concretizzare quanto creato. Se dovesse arrivare al quarto posto sarebbe un grande risultato, in linea con gli obiettivi stagionali".