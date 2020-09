Petagna: "Napoli è già casa mia, i tifosi mi chiedono tanti gol. Pronto a mettere in difficoltà Gattuso e Osimhen, punto alla Nazionale"

Andrea Petagna è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sono contento di essere arrivato a Napoli, voglio conquistare i tifosi con le partite ufficiali. Siamo un gruppo fantastico. Per me è un grande onore essere in una squadra come questa. Ci sono grandi campioni che ho sempre visto per televisione e ci ho giocato contro. E’ bello che ci sia tanta competizione con Osimhen e gli altri, si migliora tanto. Cavani è stato un fenomeno a Napoli e non solo, io ho fatto tanta gavetta e mi sono conquistato la maglia del Napoli. Sono qui e voglio migliorare, ho tanta fame di giocare e fare gol, sono davvero felice. Spero di poter dare soddisfazioni a tutti e aiutare la squadra. Sono a completa disposizione di Gattuso. Il mister è un grande, mi sono allenato insieme a lui quando ero molto giovane al Milan. Il suo carisma e la voglia di non mollare mai sono fondamentali, da allenatore è lo stesso riesce a dare tanta carica. Voglio dargli tutto e mi farò trovare pronto, farà lui le scelte.

Ho letto tante cose, ma non sono solo attaccante di peso, anzi io dialogo tanto con la squadra, creo spazi e faccio assist, sono queste le mie caratteristiche migliori. Sono migliorato molto in zona gol.

Un pensiero ad Euro2021 lo faccio, è un mio obiettivo, ma tutto passa attraverso il Napoli. Se farò bene qui allora la Nazionale sarà una conseguenza.

Non vedevo l’ora di conoscere la città, purtroppo non sono mai stato in città. E’ una città meravigliosa, sto girando tanto e non vedo l’ora di portare la mia famiglia qui a girare. E’ la prima volta che sono lontano da casa e non mi manca casa. C’è tanta energia. Sono solo da dieci giorni qua e già sto benissimo, ho molti familiari del sud Italia e di Napoli.

Nel calcio si parla tanto, io mi sono conquistato la maglia del Napoli giocando tutte le partite degli ultimi due anni in Serie A e mettendo a segno 30 gol. Giuntoli e la società hanno puntato forte su di me. Io sono a contento e adisposizione della squadra. Non sono potuto arrivare a gennaio, ma ora sono qui e non vedo l‘ora di iniziare.

Il Napoli è una grande squadra, deve puntare in alto. Dobbiamo tornare in Champions League e puntare in alto. Vogliamo competere in Europa League, possiamo farcela. Come obiettivo personale è quello di aiutare la squadra a vincere e fare tanti gol.

Nelle grandi squadre ci sono grandi calciatori, giusto che ci si giochi il posto. Io proverò a mettere in difficoltà il mister, quando c’è tanta concorrenza i giocatori migliorano e si mantiene sempre un livello alto.

I tifosi sono calorosi, è magnifico la loro vicinanza alla squadra. Spero che tornino presto al San Paolo. Mi chiedono tutti di fare tanti gol e segnare in particolare alla Juventus".