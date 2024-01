Il Bologna di Thiago Motta pareggia in extremis col Genoa

Notizie Calcio - Stava per cadere ancora il Bologna di Thiago Motta. Dopo il k.o. anche piuttosto pesante di fine anno a Udine, la formazione rossoblu stava svincolando anche in quest’avvio in casa contro il Genoa ma si è salvata in extremis. Quasi decisiva una rete di Gudmundsson al 20esimo minuto. Poi una zampata di De Silvestri al 95esimo salva gli emiliani. Il Napoli, in caso di vittoria a Torino, non potrà agganciare i rossoblu. Al massimo va a -1. Ma sarebbe già un primissimo punto di partenza per questo nuovo anno. La rincorsa, in ogni caso, è ancora lunga.