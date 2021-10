Pedullà: "Osimhen vs Vlahovic sfida nella sfida! Senza Lukaku e Ronaldo la scena è tutta loro"

Notizie calcio. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha pubblicato sul suo sito ufficiale un approfondimento in vista di Fiorentina-Napoli. Ecco l'estratto riguardate la sfida tra Dusan Vlahovic e Victor Osimhen:

Si prospetta, per filosofie e potenzialità degli organici, una sfida pirotecnica. Vlahovic e Osimhen, in particolare, sono i due giocatori più di tutti sotto i riflettori. Quattro gol ciascuno finora, a conferma del fatto che, in questa Serie A più povera senza Ronaldo e Lukaku, la scena adesso è tutta loro.