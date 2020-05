Pascale, il dott. Ascierto: "Basta un tampone a settimana, la Serie A può riprendere in sicurezza"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Ascierto, medico oncologo Istituto Pascale:

“Nella vita faccio molto attenzione ad una morale. Noi siamo arrivati impreparati e abbiamo sottovalutato ciò che è accaduto in Cina. Può darsi che il virus andrà a scemare, non dimentichiamoci delle 30 mila persone morte, intanto proteggiamoci come possiamo. Ripresa Serie A? Direi di aspettare questa settimana, perché saranno passate 2 settimane dalla prima riapertura. Un altro check point sarà tra 14 giorni, ovviamente se i numeri saranno bassi si può cominciare a ragionare in maniera un po' più rilassata. Protocollo? Se i calciatori vengono messi in sicurezza, fare un tampone ogni 4 giorni, si va oltre la sicurezza. Ritengo andrebbe bene anche settimanale, fare delle analisi sierologiche. La sierologia di per sé ci dà qualche informazione, che non sono quelle che ci dà il tampone. Non escludo una doppia considerazione".