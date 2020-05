Parma, il ds Faggiano: "Noi più pronti di altri per ripartire. Protocollo? Non è semplice, ci sono tante contraddizioni"

Ultime notizie calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniele Faggiano, ds Parma:

“La mia società è pronta. Siamo stati forse troppo bravi a rispettare il protocollo, pur non essendo d'accordo al 100%. Aspettiamo cosa decideranno, intanto tutti si sono dati da fare per rispettare meticolosamente il protocollo, ed all'ultimo cambia, come al solito. Se un giocatore si ammala di Covid-19, deve essere solo lui ad andare in quarantena per 20 giorni, come in Inghilterra, se deve andare tutta la squadra, vuol dire che non si può più giocare. Non contesto le altre squadre, non so come stanno le altre società, se hanno possibilità di ritiro, come potremmo avere problemi loro, potrebbero averli anche loro. Non è un protocollo facile, solo che noi forse siamo stati più pronti. Ci sono tante contraddizioni, hanno aperto i parchi senza pensare che 25 giocatori potessero andare in un parco ad allenarsi, però gli hanno impedito di andare individualmente al centro sportivo. C'è un po' di confusione, parlare male della politica è quella più semplice, ma la più sbagliata, da cittadino. Adesso va trovata una soluzione, non solo per il calcio, ma quando la mia squadra si è tolta lo stipendio, sui giornali Nazionali non è stata ripresa come si doveva. Quello che voglio rendere noto è che se rinunciamo agli stipendi, i soldi li togliamo allo Stato per le tasse, quindi bisogna fare riforme diverse per abbassare le tasse, rinunciando a stipendi, ma facendo incassare lo Stato che non deve abbandonare la gente comune".