Panchina Juventus, i tifosi vogliono un ex Napoli al posto di Allegri: il sondaggio

Notizie Calcio - La pesante scoppola del Maradona ha riacceso la furia nell’ambiente juventino, con la stramaggioranza dei tifosi completamente contro Massimiliano Allegri e il suo non gioco.

Panchina Juventus, i tifosi votano De Zerbi

La maggior parte dei sostenitori avrebbe optato per un cambio in panchina se non fosse stato per contratto-macigno a cui il tecnico toscano è legato e quasi tutti cambierebbero a fine stagione. Ma chi al suo posto? C’è anche un nome tramite un sondaggio di Calciomercato.it: Roberto De Zerbi.

L’ex Napoli, attualmente in Inghilterra, ha avuto la meglio su nomi come un sergente di ferro come Gennaro Gattuso, un gestore come Roberto Mancini o un esordiente come Fabio Cannavaro. Gli juventini vogliono il bel gioco, stile Napoli.