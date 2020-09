Palliggiano: "Continua il problema tifosi allo stadio, in protocollo è anche più rigido in Spagna"

Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Davide Palliggiano, giornalista: “Liga? Bisogna indicare uno stadio alternativo in un'altra regione in caso di problemi. Il protocollo però è più leggero rispetto a quello della Ligue 1. Servono 13 giocatori almeno convocati di cui 7 della prima squadra, che però devono stare tutti in campo. La Liga si svolgerà senza troppi problemi, però vogliono tutelarsi in caso di seconda ondata del Covid in Spagna, come d'altronde già sta avvenendo. Anche in Spagna per ora non ci saranno tifosi allo stadio, lì peraltro il protocollo per la stampa è molto più rigido. Prima di discutere su questa tematica bisogna aspettare e fidarsi rispetto di chi ne sa più di noi. La Francia ha casi ogni giorni ma lì 5000 persone allo stadio possono andarci. Fa strano però bisogna fidarci delle autorità sanitarie. Messi? Sinceramente ho pensato che potesse andare alla battaglia legale con il Barcellona, poi si è ricreduto ma mai come questa volta è stato lontano da casa sua. Callejon ancora senza squadra? Penso che abbia lo stesso problema di Cavani in piccolo, quello dell'ingaggio. In questo momento il Valencia sta tagliando tantissimo e non credo che sia una contendente, il Villarreal sicuramente sta costruendo una buona squadra, io credo che lui voglia giocare in Europa e loro giocano l'Europa League. Il mercato però va a rilento, basti pensare al Real Madrid che non ha comprato nessuno, facendo rientrare i giocatori dal prestito e cedendone altri. Non ci si aspetta però un mercato da 300 milioni”.