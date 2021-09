Gazzetta - Ospina tornerà in tempo per la Juve, organizzato volo charter con gli altri 'europei'

Notizie Napoli calcio. David Ospina tornerà in tempo dalla Colombia per disputare Napoli-Juventus. E' quanto si apprende dall'ultim'ora de La Gazzetta dello Sport, che svela alcuni dettagli del volo di rientro dell'estremo difensore colombiano.

Tra giovedì e venerdì a Barranquilla è in programma Colombia-Cile. Al termine di questa partita il Napoli, insieme ad altri club, ha organizzato un volo charter che porterà in Portogallo una decina di giocatori di rientro nelle rispettive squadre europee. L'arrivo è previsto nella serata stessa. Ospina (e anche il rivale Cuadrado) rientreranno in tempo per Napoli-Juve in programma alle 18 di sabato 11 settembre.