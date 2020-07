Sportitalia - Osimhen ha già accettato Napoli! Intesa totale, si attende l'ok del Lille che ha bisogno di cedere

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato per Sportitalia ha parlato dell'affare Osimhen-Napoli:

Calciomercato: Osimhen-Napoli, le ultime da Sportitalia

"Il Napoli corteggia Osimhen da due mesi. Da domani ogni giorno può essere quello buono per la fumata bianca. C'è intesa totale con il giocatore. Si attende l'ok del Lille che ha necessità di vendere. Decisiva la sua presenza al centro del nuovo progetto firmato Gattuso. Si tratta sulla base di 50 milioni più bonus, magari strizzando l’occhio al difensore centrale Gabriel in una trattativa non obbligatoriamente congiunta”.