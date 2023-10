Opta - Napoli e Roma subiscono più gol degli xGA: 'problema' porta per due big, la classifica di Serie A

Ultime notizie Serie A - Approfittando della sosta per le Nazionali, la redazione di Sky Sport è andata ad analizzare le formazioni che hanno saputo proteggere meglio la propria porta e chi meno. Quali sono le squadre che, nonostante un indice di Expected Goals Against piuttosto basso, hanno subito molte più reti del previsto? Ci sono Napoli e Roma fra le big che hanno subìto più gol del dovuto.

Partiamo però da cosa sono gli expected goals against (xGA): si tratta della misura della probabilità che ha un determinato tiro concesso agli avversari di essere trasformato in gol: un numero (in una scala da 0 a 1) basato su un modello matematico (frutto dell'analisi di oltre 300.000 tiri effettuati) che tiene conto di tantissime variabili, come ad esempio posizione, tipo di assist, con che parte del corpo è stato effettuato. Rappresenta, dunque, un indice del rendimento e della pericolosità di un giocatore o di una squadra

La classifica è stata ordinata in base alla differenza tra gli xGA e le reti effettivamente subite, a partire dalle squadre più "solide" per arrivare a quelle che hanno incassato troppi gol rispetto ai tiri ricevuti. Ecco la classifica, basata su dati Opta:

20) MONZA : -2.54

Expected Goals Against: 9.54

Gol subiti: 7

: -2.54 Expected Goals Against: 9.54 Gol subiti: 7 19) LECCE: -2.15

Expected Goals Against: 12.15

Gol subiti: 10

Expected Goals Against: 12.15 Gol subiti: 10 18) INTER: -1.14

Expected Goals Against: 6.14

Gol subiti: 5

Expected Goals Against: 6.14 Gol subiti: 5 17) VERONA: -1.09

Expected Goals Against: 9.09

Gol subiti: 8

Expected Goals Against: 9.09 Gol subiti: 8 16) BOLOGNA: -1.03

Expected Goals Against: 7.03

Gol subiti: 6

Expected Goals Against: 7.03 Gol subiti: 6 15) JUVENTUS: +0.12

Expected Goals Against: 5.88

Gol subiti: 6

Expected Goals Against: 5.88 Gol subiti: 6 14) TORINO: +0.21

Expected Goals Against: 8.79

Gol subiti: 9

Expected Goals Against: 8.79 Gol subiti: 9 13) SASSUOLO: +0.33

Expected Goals Against: 13.67

Gol subiti: 14

Expected Goals Against: 13.67 Gol subiti: 14 11) UDINESE: +0.52

Expected Goals Against: 11.48

Gol subiti: 12

Expected Goals Against: 11.48 Gol subiti: 12 11) MILAN: +0.52

Expected Goals Against: 7.48

Gol subiti: 8

Expected Goals Against: 7.48 Gol subiti: 8 10) FIORENTINA: +0.6

Expected Goals Against: 10.4

Gol subiti: 11

Expected Goals Against: 10.4 Gol subiti: 11 9) FROSINONE: +1.03

Expected Goals Against: 9.97

Gol subiti: 11

Expected Goals Against: 9.97 Gol subiti: 11 8) SALERNITANA: +1.35

Expected Goals Against: 15.65

Gol subiti: 17

Expected Goals Against: 15.65 Gol subiti: 17 7) LAZIO: +1.54

Expected Goals Against: 10.46

Gol subiti: 12

Expected Goals Against: 10.46 Gol subiti: 12 6) ATALANTA: +2.39

Expected Goals Against: 5.61

Gol subiti: 8

Expected Goals Against: 5.61 Gol subiti: 8 5) NAPOLI: +2.64

Expected Goals Against: 6.36

Gol subiti: 9

4) EMPOLI: +2.95

Expected Goals Against: 13.05

Gol subiti: 16

Expected Goals Against: 13.05 Gol subiti: 16 3) CAGLIARI: +3.39

Expected Goals Against: 12.61

Gol subiti: 16

Expected Goals Against: 12.61 Gol subiti: 16 2) GENOA: +3.82

Expected Goals Against: 8.18

Gol subiti: 12

Expected Goals Against: 8.18 Gol subiti: 12 1) ROMA: +4.59

Expected Goals Against: 7.41

Gol subiti: 12