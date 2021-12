Novellino: "Dal Napoli mi aspettavo di più, ma gli infortuni hanno penalizzato la squadra di Spalletti"

Notizie Napoli calcio. Walter Alfredo Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tmw:

Napoli, l'analisi di Novellino

"L'Inter con la sua rosa ampia ha saputo recuperare tanti punti. Dal Napoli mi aspettavo di più ma gli infortuni l'hanno penalizzato. Anche per quel che riguarda il l Milan mi dispiace per gli infortuni ma ha saputo riprendersi e per me può puntare allo scudetto appena recupera i calciatori. Si è detto anche che la squadra non fosse fisicamente a posto ma in realtà tutto era dovuto agli infortuni...".

Del Napoli hanno sorpreso queste ultime sconfitte casalinghe...

"Il dispiacere è questo: con le piccole, che giocano comunque bene, il Napoli per puntare allo scudetto di riffa o di raffa deve vincere sempre".