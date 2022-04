Nicola: "Vado a piedi dal Papa se la Salernitana si salva!"

Dal 15 febbraio 2022 Davide Nicola è il nuovo allenatore della Salernitana. Nelle ultime due giornate di campionato, il club campano ha ottenuto due vittorie e 6 punti in classifica che hanno riacceso le speranze salvezza quando ormai la squadra sembrava avere già un piede in Serie B. Mancano ancora poche partite prima della fine della stagione, ma la Salernitana di Nicola le proverà tutte per salvarsi.

Salernitana, la promessa di Davide Nicola

Notizie Serie A. A tal proposito, l'allenatore ha già provveduto a lanciare una sfida delle sue: "Se la Salernitana si salva, vado a piedi dal Papa!", ha dichiarato Nicola in conferenza stampa al suo arrivo. E semmai la Salernitana dovesse riuscire a salvarsi, state certi che Nicola andrà davvero a piedi fino a Città del Vaticano.

A confermare la "serietà" di tale dichiarazione, basta tornare con la memoria al 2017, quando Davide Nicola, all'epoca allenatore del Crotone, promise di andare in bicicletta fino a Torino se il suo Crotone fosse riuscito ad ottenere la salvezza. Anche in quel caso, promessa mantenuta: Crotone salvo e Davide Nicola in bici fino a Torino. E adesso a Salerno tutti sperano di vederlo compiere l'ennesima impresa.