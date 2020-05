"Siamo fermi da due mesi, non ci va di esporci a rischi inutili": in Serie A testimonianze anonime contro la ripresa, tra i calciatori c'è una preoccupazione

I calciatori di Serie A - di fronte all’ipotesi di un ritiro previsto dal protocollo per poter terminare il campionato - sono contrari. Non è una presa di posizione pubblica, secondo quanto raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“I calciatori hanno affrontato l’argomento con le società e l’AIC. Due mesi chiusi in albergo, senza contatti esterni, lontani dalle famiglie e dai figli? Anche no. È maturata tra i calciatori la preoccupazione per i due mesi di calcio che gli vengono prospettati. Tutti hanno voglia di tornare a giocare, nessuno vuole accettare di mettere a repentaglio la propria salute o di vivere per due mesi in una «bolla» che li allontani ancora di più dal contesto in cui sono calati.

Un calciatore di Serie A che preferisce rimanere anonimo ha confidato:

«Siamo fermi da più di due mesi, gli allenamenti casalinghi sono stati utili a livello mentale, per distrarci. E’ inutile nasconderlo: una condizione fisica decente non si raggiunge in una o due settimane, sappiamo bene che infortunarsi è un attimo. E noi costruiamo le carriere sul corpo, sui muscoli, sulla condizione fisica: non ci va di esporci a rischi inutili»