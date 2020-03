Il Mattino - Rifondare il gruppo, Napoli rivoluzionato a centrocampo e attacco! ADL comunica a Gattuso che ci saranno cessioni di livello, arriva l'ok

Calciomercato Napoli - Gattuso Napoli, il club vuole che il tecnico rinnovi fino al 2023. Il presidente Aurelio De Laurentiis è a lavoro di persona per far restare l'allenatore il più possibile. Intanto, l'edizione odierna de Il Mattino rivela alcuni dettagli di mercato riguardo il calcio Napoli in vista della prossima sessione. Pronte diverse partenze importanti e acquisti di livelli.

Gattuso chiede a De Laurentiis carta bianca per lo staff e chiede garanzie sulla rosa e come rinforzarla. Nell'ultimo incontro a Castel Volturno, a inizio marzo, i due hanno parlato solo di possibili cessioni. Senza entrare nel merito del contratto. E Gattuso non ha alzato muri. Sa che ci sarà qualche partenza, sa che anche il rinnovo di Mertens non è così scontato, ma chiede di ripartire da qualche punto fermo, come per esempio Zielinski. Il club ha deciso che ci saranno cessioni di livello e Gattuso lo ha accettato. La strategia è quella di rifondare il gruppo, rivoluzionando centrocampo e attacco. Sul mercato si cercherà soprattutto qualità: perché una delle condizioni essenziale è che Gattuso accetta un Napoli rivoluzionato, ma non ridimensionato.