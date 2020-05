Allan, Llorente e Fabian hanno smaltito l'affaticamento muscolare: Manolas l'unico azzurro ko in rosa

Notizie Calcio Napoli - Sale l'intensità degli allenamenti in vista della possibile ripresa della Serie A, ed il Napoli non è da meno: la squadra è tornata ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno. Lavoro aerobico, poi seduta atletica incentrata sulla velocità con serie di variazioni di allunghi. Non è mancato il pallone: esercitazioni di passaggi e chiusura con lavoro di tecnico tattico finalizzato al possesso palla.

Gruppo al completo per l'allenatore Gennaro Gattuso, con l'esclusione di Kostas Manolas che si è infortunato dieci giorni fa (distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra): Allan, Llorente e Fabian hanno smaltito l'affaticamento muscolare, e sono tornati a lavorare regolarmente con i compagni di squadra.