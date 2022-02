Inter, l'assenza di Bastoni impone delle modifiche difensive: Inzaghi ha scelto il sostituto

Notizie calcio. Simone Inzaghi deve fare a meno di Alessandro Bastoni per la partita del weekend contro il Napoli: il centrale italiano era stato squalificato per 2 turni, ma in occasione della gara di Coppa Italia contro la Roma ha subìto un infortunio che lo costringerà ai box per qualche settimana.

Inter, scelto il sostituto di Bastoni

Così il tecnico potrebbe utilizzare, al posto dell'ex Atalanta, Milan Skriniar. Lo slovacco andrebbe ad agire in difesa, da terzo di sinistra, mentre D'Ambrosio entrerebbe in formazione come braccetto di destra, con in mezzo De Vrij.