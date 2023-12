Napoli-Inter, due striscioni choc da Milano: "Ieri, oggi e domani, odio Napoli e i napoletani" | FOTO

Ultime notizie Serie A - Tutto pronto per il big match delle 20:45 di domenica 3 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona dove andrà in scena Napoli-Inter: i campioni d'Italia sfidano la favorita per lo scudetto 23/24. Intanto, a Milano, sono apparsi due diversi striscioni all'indirizzo dei tifosi del Napoli e di un gruppo ultras, da parte della tifoseria organizzata nerazzurra dei Curva Nord CN69:

"Ieri, oggi e domani: odio per Napoli e i napoletani", recita il primo. Mentre nel secondo si legge: "Curva A: la vostra razza d'infami, la vergogna dell'umanità".

Ecco le immagini nella fotogallery in allegato: