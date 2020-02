Ritorno semifinale Coppa Italia Napoli-Inter, ipotesi rinvio per recuperare le gare di A! La nuova possibile data

Ultimissime calcio Napoli, la lega di Serie A è in fibrillazione per il caso Coronavirus dopo il rinvio di quattro gare in via precauzionale nel nord Italia. L'edizione odierna del Corriere della Sera parla del piano al vaglio delle istituzioni della massima serie.

Coppa Italia

Allarme Coronavirus, ritorno semifinale coppa Italia Napoli - Inter a maggio?

Quella dell’Inter è la situazione più complicata a livello di calendario. Con l’Europa League di mezzo non ci sono date disponibili per recuperare la partita con la Sampdoria. Giovedì l’Inter dovrebbe, con molta probabilità, giocare la gara di ritorno dei sedicesimi di finale contro il Ludogorets a San Siro a porte chiuse. La prossima settimana, il 4 e 5 marzo, sono in programma le semifinali di ritorno di Coppa Italia: Juventus-Milan e Napoli-Inter. L’ipotesi che si fa strada in Lega Calcio è di spostare entrambi i match al 13 maggio, quando è fissata la finale di Coppa Italia che a quel punto traslocherebbe a mercoledì 20 maggio, prima dell’ultima giornata di campionato. Lo spostamento libererebbe così mercoledì 4 marzo, utile per recuperare Inter-Sampdoria che altrimenti rischierebbe di giocarsi a campionato finito falsando la regolarità del torneo. Il 4 marzo potrebbero essere recuperate anche le altre partite rinviate: Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari.