Napoli atteso da un clima caldo a Firenze, CdM: sold-out al Franchi, presenti anche 450 tifosi azzurri

Notizie Napoli calcio. Questo pomeriggio il Napoli affronterà la Fiorentina al Franchi per provare a proseguire la propria cavalcata in campionato. Non sarà un ambiente facile quello che Spalletti ed i suoi ragazzi troveranno di fronte, visto che i toscani sono stati protagonisti di un ottimo avvio di stagione e stanno riportando entusiasmo tra i tifosi viola. Ecco quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno:

Fiorentina-Napoli, sarà tutto esaurito al Franchi