Mughini: "Sarri scelta folle di Nedved-Paratici, non doveva arrivare! Pirlo mi piace"

Giampiero Mughini, tifoso della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito all'esonero di Sarri e l'arrivo di Pirlo: "Ingaggiare Sarri è stata un’idea folle venuta a due uomini molto esperti di calcio come Paratici e Nedved. Io non capisco come possano aver avuto questa intuizione. Pirlo? È una scelta il cui ardire intellettuale mi piace da morire. Applaudo a scena aperta se penso al tipo di giocatore-uomo che è stato Pirlo. Vediamo com’è questo Arthur. Di Kulusevski mi hanno detto un gran bene, speriamo. Comunque va rinforzato il centrocampo, che è il cuore della squadra. Quando la Juve era davvero forte, in mezzo c’erano Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba. Mi sono spiegato?"