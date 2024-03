Moviola Napoli-Atalanta, Cesari boccia Pairetto: "Secondo gol dei nerazzurri è irregolare"

Notizie Napoli calcio. Nel corso di 'Pressing' su Italia 1, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato gli episodi da moviola di Napoli-Atalanta: 

‚ÄúSul primo gol c‚Äô√® un appoggio pi√Ļ che una spinta su Rrahmani. Per me non c‚Äô√® il fallo, credo sia pi√Ļ la fisicit√† di Scamacca superiore.¬†

Sul secondo gol invece l‚Äôazione nasce da un fallo di Hien su Osimhen.¬†Osimhen non pu√≤ saltare perch√© Hien lo trattiene, fa un intervento scomposto. Si doveva assolutamente intervenire perch√© l‚Äôazione ha continuit√† fino al gol‚ÄĚ.