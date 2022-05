Serie A - Silvio Berlusconi, proprietario del Monza, parla così ai media presenti all'Arena Garibaldi dopo la Serie A conquistata dalla sua squadra in casa del Pisa: "È una grande gioia per tutti noi e anche per Monza e la Brianza tutta. Per la prima volta il Monza conquista la Serie A... Evviva, evviva, evviva".

Ora che progetti avete?

"Vincere la Serie A e andare in Europa".