Monti a CN24: "Rivoluzione Napoli, in tanti pronti ad andare via. Koulibaly e Allan gli indiziati, Insigne resterà"

Ultimissime calcio Napoli - Gianluca Monti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Diversi calciatori hanno finito il tempo a Napoli. Si sta preparando una rivoluzione e il Napoli si sta facendo trovare pronto. Allan e Koulibaly possono partire molto facilmente. Insigne è il capitano del Napoli e un patrimonio del calcio italiano, lo immagino ancora qui la prossima stagione".