Momblano: "Icardi vuole solo la Juventus! Pronta una battaglia, è disposto a contribuire all'operazione tramite sponsor"

Calciomercato - La Juventus si prepara a rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Il nome che resta sempre in cima alla lista dei desideri è quelo di Mauro Icardi che è stato riscattato dal Paris Saint-Germain lo scorso 31 maggio per 50 milioni di euro più bonus. Intanto, Luca Momblano, noto giornalista sportivo vicino alla Juve, ha svelato di un clamoroso retroscena che riguarda proprio il centravanti argentino. Nel corso di ‘Juventibus’ ha detto: “Icardi vuole andare alla Juventus e sarebbe pronto a fare una battaglia pur di riuscirci. Al punto che sarebbe disposto a contribuire tramite qualche suo sponsor a pagare una parte di quei 15 milioni di euro che il Psg dovrebbe dare in più all’Inter in caso di cessione ad un club di Serie A. Lui verrebbe di corsa a Torino, ma i bianconeri non sembrano troppo interessati. Da quello che so, Pirlo non sta cercando un attaccante con le sue caratteristiche, bensì una punta che partecipi al gioco”.