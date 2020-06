Cm.Com - Milik-Juve, c'è l'ok alla proposta. Reazione non positiva del Napoli

Serie A - Arrivano novità importanti riguardo il futuro di Arek Milik. Il calciatore ha rifiutato il rinnovo di contratto proposto dal Napoli per i prossimi anni e ora vuole soltanto la Juventus, pare che sia arrivato l'ok alla proposta bianconera.

Calciomercato: Milik-Juve, le ultime

Calciomercato Napoli - Milik alla Juve, il futuro sembra sempre più scritto per il polacco che vuole approdare in bianconero come fatto da Higuain anni fa. Come riportato da calciomercato.com, la Juventus ha presentata l'offerta a Milik che pare abbia anche gradito e accettato. Napoli assolutamente stizzito per quanto accaduto nelle ultime ore. Gli azzurri continuano a chiedere 40 milioni di euro.