Milenkovic accostato al Napoli, il Milan prova l'affondo: offerti 10 milioni e Paquetà

Ultime calciomercato Napoli. Nikola Milenkovic è uno dei difensori seguiti dal Napoli per puntellare il reparto arretrato: il centrale della Fiorentina ha diversi estimatori, con la società viola che spara alto ed è pronta a rinnovargli il contratto pur di allontanare le pretendenti. Come riportato da Tuttosport, nelle ultime ore il Milan sarebbe tornato alla carica su richiesta del tecnico Pioli: i rossoneri hanno messo sul piatto Paquetà (valutato 35 milioni) con un conguaglio di 10 milioni in favore dei toscani. Offerta ritenuta bassa da Commisso che continua a rifutare.