Milan umiliato! l'Inter ne segna 5 e si aggiudica il derby della Madonnina

Serie A - Inter-Milan è terminata con un roboante 5-1 per i padroni di casa. Il primo derby della Madonnina della stagione 2023/2024 vede i rossoneri sconfitti ancora una volta portando a 5 le sconfitte negli ultimi 6 derby tra campionato, Champions League Supercoppa Italiana. Nel primo tempo i nerazzurri chiudono in vantaggio di 2-0 con le reti di Mkhitaryan e Thuram. In apertura di ripresa c'è una timida reazione dei rossoneri che vanno in gol con Leao. Da li in poi la squadra di Pioli sparisce e l'Inter ne fa tre con Calhanoglu su rigore, ancora Mikhitaryan al 69' che completa la doppietta e la beffa finale del 5-1 con Frattesi in pieno recupero.