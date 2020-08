Milan, Rangnick punge: "Sono davvero felici dei risultati ottenuti rispetto ai soldi spesi? Non avrei puntato su Ibrahimovic! Pioli ha meritato la conferma anche se..."

Notizie Serie A. Ralf Rangnick dopo il clamoroso mancato passaggio al Milan, torna a parlare dei rossoneri. Ecco le sue parole sulla conferma di Pioli e di Ibrahimovic, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport:

“Pioli ha meritato la conferma per la persona che è, sempre concentrato sugli obiettivi e con la squadra che lo segue e supporta. E’ stata la migliore dopo la ripresa post coronavirus, Se poi è una scelta giusta per il club nel medio-lungo periodo è un'altra questione".

Su Ibrahimovic: “Non ci punterei, o meglio, se il Milan si è rivolto a me per cercare una svolta sapevano che non è nel mio stile insistere su giocatori di 38 anni, non perché non siano abbastanza bravi, e Ibra certamente lo è, ma perché preferisco creare valore, sviluppare il talento”.

Poi la stoccata contro la dirigenza rossonera: "Non conosco Boban e Maldini quindi non voglio dare giudizi. Ma la società è davvero contenta dei risultati ottenuti rispetto ai soldi spesi negli ultimi anni? l club mi aveva cercato a ottobre quando era quasi in zona retrocessione, con me volevano una svolta: io lavoro sulla crescita di giovani calciatori, non è nel mio stile puntare su elementi come Kjaer o Ibra".

Sul progetto da migliorare: "Devono sarsi un obiettivo concreto, come la Champions. L'esempio è a 30 km da Milano: l'Atalanta ha un terzo del fatturato del Milan eppure guardate dov'è arrivata. I Percassi hanno investimenti intelligenti, hanno un settore giovanile all'avanguardia. E poi hanno Gasperini, da cui c'è tanto da imparare. Come da Conte, dall'altra parte di Milano".